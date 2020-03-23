Польше дали в руки рычаг-помеху строительству Северного потока-2

Северный поток 2 / Reuters

Официальная Варшава теперь имеет возможность оказывать влияние на судьбу строительства российского газопровода Северный поток-2, ведущего из РФ в Европу.

Такая информация содержится в официальном заявлении обнародованном через Сеть польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG.

Как следует из документа, теперь PGNiG и ее дочерняя компания в Германии получили право присоединиться к инициированной компанией-оператором газопровода Nord Stream 2 процедуре по выводу Северного потока-2 из-под действия Третьего энергопакета Европейского союза.

Напомним, ранее эксперт и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов дал прогноз по поводу того, как пандемия коронавируса повлияет на Северный поток-2. Позднее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахови спрогнозировал, помешают ли санкции трубоукладочному судну Академик Черский продолжить строительство газопровода Северный поток-2.