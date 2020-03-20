Эксперт спрогнозировал, помешают ли санкции достроить Северный поток-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Американские санкции никак не помешают трубоукладочному судну Академик Черский продолжить строительство газопровода Северный поток-2.

Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, сообщает портал Балтньюз. По его словам, корабль поменял маршрут из-за того, что возникли проблемы со страхованием после введения санкций США. Однако, считает Митрахович, как показывает опыт иранских властей, санкции можно обойти - компания, которая застрахует судно, все равно будет найдена и Северный поток-2 будет достроен.

Напомним, ранее в Европе придумали новый план для достройки Северного потока 2 - при помощи австрийской компании OMV. До этого ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о том, как ударят по Северному потоку-2 новые санкции от США