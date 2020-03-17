Новый план: способное достроить Северный поток-2 судно изменило маршрут

Корабль-трубоукладчик Академик Черский / Reuters

Корабль-трубоукладчик Академик Черский, чья спецификация дала возможность достроить газопровод Северный поток-2, в очередной раз изменил маршрут и вместо Египта поплыл в сторону Мозамбика.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Myshiptracking.

Напомним, судно Академик Черский покинуло российский порт Находка еще 9 февраля 2020 года. Информация о его возможном переводе на достройку газопровода Северного поток-2 начала обсуждаться после введения санкций США. В результате них швейцарская компания-подрядчик Allseas отказалась продолжать работы по укладке труб. Глава корпорации Газпром Алексей Миллер утверждает, что россияне смогут закончить оставшиеся 7% газопровода своими силами.