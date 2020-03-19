В Европе придумали новый план для достройки Северного потока 2

В строительство Северного потока 2 вложили еще денег / Nord Stream 2

Компания OMV (Австрия) - партнер российской корпорации Газпром по амбициозному проекту строительства газопровода Северного потока-2, направила на его дофинансирование 712 млн евро.

Соответствующее сообщение опубликовала ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службе компании.

"OMV подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн. Пока мы заплатили 712 млн евро", — говорится в тексте. Там сообщается, что OMV намеревается получить проценты со вложенных денег, которые будут выплачиваться после ввода Северного потока-2 в эксплуатацию.

Напомним, ранее Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши, ситуацию с угрозой от Северного потока 2 для Европы оценил вполне однозначно. До этого директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что окончание строительства Северного потока-2 затягивается минимум на два года.

