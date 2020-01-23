СМИ выяснили, на сколько затянется строительство Северного потока-2

Укладка газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии / Газпром

Строительство Северного потока-2 задержится как минимум на два года.

Об этом завил директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст во время форума в Давосе в четверг, 23 января.

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"Cтроительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше", - сказал Хербст.

По информации чиновника, Северный поток-2 дает возможность России шантажировать страны Восточной Европы, как это она уже уже делала ранее. Также Хербст указал на большие риски для Украины в сфере энергетики, которые связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа, а наибольшая возможность - продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

Ранее в ЕС высказались по газопроводу в обход Украины.