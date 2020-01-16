"Без исключений": в ЕС высказались по газопроводу в обход Украины

Дмитрий Кулеба / Facebook/Дмитрий Кулеба

В Европейском союзе сделали новое заявление о российском газопроводе Северный поток-2. Отмечается, что проект Кремля является угрозой для безопасности, поэтому на уступки Российской Федерации идти не намерены.

"Риски для безопасности от Северного потока-2 сохраняются. Обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна", - сообщил в своем Twitter-аккаунте вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

При этом он указал, что правила Европейского союза должны применятся без исключений.

"Правила ЕС должны быть применены к Северному потоку-2 без исключений. Энергетическая безопасность в дальнейшем в центре нашего диалога с ЕС", – подытожил украинский чиновник.

Как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод Северный поток-2 нужно достроить.