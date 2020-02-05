Эксперт рассказал, как ударят по Северному потоку-2 новые санкции от США

Северный поток-2 / Reuters

В случае, если информация немецких СМИ получит в ближайшем будущем подтверждение и новый пакет американских санкций против Северного потока-2 будет введен в действие, то, тем самым, Белый дом пойдет на откровенную экономическую войну с европейскими странами и с российской корпорацией Газпром.

Соответствующее мнение в комментарии порталу Взгляд высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, новый пакет американских санкций всерьез ударит против абсолютно всех европейских компаний, приобретающих голубое топливо у корпорации Газпром.

Напомним, ранее журналисты немецкого издания Handelsblatt сообщили о том, что члены Палаты представителей и Сената США уже готовы принять новый закон о санкциях - в случае, если Россия достроит и запустит в работу газопровод Северный поток-2.