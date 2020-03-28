Каждые 17 минут: коронавирусный мор охватил один из самых больших городов США

Коронавирус в США / Reuters

Китайский коронавирус стремительно захватывает США. Количество инфицированных превысило 100 тысяч человек.

Издание Daily Mail подсчитало, что только в Нью-Йорке люди умирают каждые 17 минут. При этом парамедиков вызывает на 40% чаще, а в отделение неотложной помощи поступает до 6 500 тысячи звонков ежедневно.

Кроме того, представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях.

По словам доктора общественной больницы Нью-Йорка Стива Кассапидиса, медики не успевают принимать зараженных.

"Больных привозят, подключают к аппаратам, потом они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят", - рассказал доктор.

В свою очередь, врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф отметил, что больницы напоминают военные госпитали.

"Пациенты с кислородными масками лежат один за другим от входной двери вплоть до отделения скорой помощи" - отметил он.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в городе достаточно запасов, чтобы пережить следующую неделю, но дальше прогнозировать сложно. При этом он подчеркнул, что городу необходимо минимум 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщал Главред, директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиш Джа предполагает, что пандемия коронавируса может закончиться через 12-18 месяцев