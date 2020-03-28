Бороться придется долго: в Гарварде озвучили сроки завершения пандемии COVID-19

Коронавирус можно будет победить при помощи вакцины / Фото pixabay.com

Озвучен очередной прогноз относительно того, кода закончится пандемия коронавируса COVID-19. Судя по всему, миру предстоит еще долго бороться с китайской хворью.

Директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиш Джа предполагает, что пандемия коронавируса может закончиться через 12-18 месяцев – и это еще оптимистичный прогноз, передает CNN.

"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет", – сказал Джа.

При этом полностью преодолеть коронавирус можно будет лишь тогда, когда появится вакцина.

"После того, как у нас будет эффективная и широко разработана вакцина, мы можем закончить пандемию. К этому времени нам и в дальнейшем придется противостоять вирусу и бороться с ним", – подчеркнул эксперт.

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Как сообщал Главред, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что остановить пандемию уханьского коронавируса COVID-19, может "биологическое чудо" - такое как продолжительная теплая погода или внезапное ослабление вируса при переходе от человека к человеку.