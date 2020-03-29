Китайский вирус пытается поставить на колени США: заболело удручающее число американцев

Коронавирус пытается поставить на колени США / Reuters

Смертоносный китайский вирус COVID-19 пытается поставить на колени страну грандиозных возможностей и высочайшего уровня развития, которая славится статуей Свободы, небоскребами, фантастическим вулканом Йеллоустоуном, Манхэттеном и Метрополитен-оперой. В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали громадное количество заражений уханьской заразой - 122 666. Это самый высокий показатель во всем мире.

В первую очередь коронавирус начал пускать "ядовитые корни" в Большом яблоке – в Нью-Йорке на сегодня погибли 672 человека. В то же время в штате Вашингтон китайский вирус "убил" 136 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в Соединенных Штатах умерли 2147 человек.

В Нью-Йорке заболели сотни копов

Коронавирусную болезнь подтвердили в 512 полицейских города Нью-Йорк.

Среди зараженных – 442 полицейских имеют право носить форму, остальные 70 – гражданские сотрудники полиции.

Что говорит Дональд Трамп о коронавирусе

В субботу, 28 марта, президент США Дональд Трамп громогласно заявил, что в стране карантин из-за пандемии коронавируса могут ввести в штате Нью-Йорк и прилегающих к нему регионах.

"Есть вероятность, что ... сегодня мы введем карантин - краткосрочный, на две недели - в Нью-Йорке (штате - Ред.), Возможно, в Нью-Джерси, в некоторых частях Коннектикута", - заявил американский лидер, передает BBC.

По словам Трампа, ограничительные меры могут коснуться поездок из Нью-Йорка в другие регионы страны, в частности в Флориду. Американский президент отметил, что окончательное решение касательно карантина будет принято в ближайшее время.

В США Ковид-19 "убил" младенца

В США умер первый младенец, который заболел коронавирусом Ковид-19. Американские СМИ пишут, что малышу из Чикаго еще не было года.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - говорится в заявлении местных органов.

Читайте такжеКого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данныеНапомним, ранее сообщалось, смертоносный китайский вирус продолжает сеять грусть и слезы в стране, известной своим национальным танцем фламенко, поющими фонтанами Барселоны, кровавой уличной корридой в Памплоне, старинными арабскими постройками Гранады и перевернутым домом Катманду.

Только за последние сутки в Испании от коронавируса умерли 832 человека – столько людей в стране эта зараза еще не убивала.