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"Черная биография": эксперт назвал возраст Путина

1 апреля 2020, 05:07

Согласно неофициальной биографии президенту РФ не 67 лет, сказал его экс-советник.

Эксперт поделился, что согласно черной биографии Владимиру Путину 69 лет – Путин новости сегодня
Согласно "черной биографии" Владимиру Путину 69 лет, поделился эксперт / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина – российский экономист Андрей Илларионов, заявил, что согласно неофициальной биографии глава РФ старше, чем считается.

В официальной биографии говорится, что российскому лидеру 67 лет, а согласно неофициальной – цифра другая, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, возраст, указанный в официальной биографии Путина, и возраст, прописанный в "черной биографии", отличается на несколько лет.

"…Согласно неофициальной (биографии – Ред.) – другая цифра… Согласно неофициальной – плюс два", – поделился экономист.

Также Илларионов сказал, что никогда не видел двойников Путина.

Ранее астролог Влад Росс поделился, что Владимир Путин родился не 7 октября 1952, а на два года раньше – в 1950-м.

Напомним, капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у президента России "развита сильная паранойя".

Владимир Путин Андрей Илларионов Дмитрий Гордон
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