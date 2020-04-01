"Черная биография": эксперт назвал возраст Путина

Согласно неофициальной биографии президенту РФ не 67 лет, сказал его экс-советник.
Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина – российский экономист Андрей Илларионов, заявил, что согласно неофициальной биографии глава РФ старше, чем считается.
В официальной биографии говорится, что российскому лидеру 67 лет, а согласно неофициальной – цифра другая, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.
По словам собеседника, возраст, указанный в официальной биографии Путина, и возраст, прописанный в "черной биографии", отличается на несколько лет.
"…Согласно неофициальной (биографии – Ред.) – другая цифра… Согласно неофициальной – плюс два", – поделился экономист.
Также Илларионов сказал, что никогда не видел двойников Путина.
Ранее астролог Влад Росс поделился, что Владимир Путин родился не 7 октября 1952, а на два года раньше – в 1950-м.
Напомним, капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у президента России "развита сильная паранойя".