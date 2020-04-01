"Черная биография": эксперт назвал возраст Путина

Согласно "черной биографии" Владимиру Путину 69 лет, поделился эксперт / Reuters

Бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина – российский экономист Андрей Илларионов, заявил, что согласно неофициальной биографии глава РФ старше, чем считается.

В официальной биографии говорится, что российскому лидеру 67 лет, а согласно неофициальной – цифра другая, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, возраст, указанный в официальной биографии Путина, и возраст, прописанный в "черной биографии", отличается на несколько лет.

"…Согласно неофициальной (биографии – Ред.) – другая цифра… Согласно неофициальной – плюс два", – поделился экономист.

Также Илларионов сказал, что никогда не видел двойников Путина.

Ранее астролог Влад Росс поделился, что Владимир Путин родился не 7 октября 1952, а на два года раньше – в 1950-м.

Напомним, капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у президента России "развита сильная паранойя".