Американский капитан сказал, чем Путин болен

Владимир Путин болен - у него развита сильная паранойя, сообщил американский капитан / Reuters

У президента Российской Федерации Владимира Путина "развита сильная паранойя", глава государства боится всего - любого шороха и самого себя.

Лидер РФ "живет в страхе", рассказал капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что любой диктатор становится параноиком, а потом паранойя развивается.

"Я думаю, что Путин болен… Мы же видели, что на Большую двадцатку (на саммит G20 - Ред.) он приехал со своим стаканом - это уже паранойя. Я думаю, что любой психиатр вам скажет", - заявил эксперт.

Ранее российский социолог, публицист Игорь Эйдман говорил Главреду, что Владимир Путин болен манией величия. Эксперт отметил, что в последние годы болезнь Путина ярко проявляется.