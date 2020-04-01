"Виновата в катастрофе": Супрун попросила помощи у Илона Маска и получила на орехи в Сети

Ульяна Супрун попросила в комментариях у Илона Маска для Украины помощи / УНИАН

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter американский миллиардер и коммерсант-инноватор Илон Маск пообещал бесплатно поставлять аппараты искусственной вентиляции легких в больницы по всему миру - для помощи в в борьбе с пандемией китайского коронавируса Covid-19.

В комментарии к данному посту пришла экс-глава Минздрава Ульяна Супрун и попросила оказать такую помощь украинским больницам.

"Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население- 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!", - написала она.

Далее, в комментариях появился украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов и призвал Маска вести переговоры об оказании помощи с президентом Зеленским. А Супрун, по его мнению, как бывшая глава Минздрава, виновата в том, что в Украине жесткая нехватка медицинского оборудования.

"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - написал Аристов

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Напомним, ранее назначенный депутатами Верховной Рады 30 марта вместо Ильи Емца на пост главы Минздрава Максим Степанов сразу заявил о том, что один из главных приоритетов его работы - доведения до конца медицинской реформы в Украины, главным идеологом которой как раз и являлась Ульяна Супрун.