В ВОЗ назвали возраст 95% умерших от Covid-19

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения обнародовали исследование, согласно которому 95% умерших от коронавируса Covid-19 в Европе были старше 60 лет.

Как заявил глава ВОЗ Ханс Клюге, возраст на данный момент является наибольшим фактором риска тяжелого протекания болезни и возникновения осложнений.

"Серьезные случаи заболевания наблюдались у людей в возрасте от подросткового до 20 лет, причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", – сказал глава ВОЗ, передает АР.

По словам главы организации, в Европе от коронавируса умерли 30 098 человек. В основном это граждане Италии, Франции и Испании. Более 80% из них имели по крайней мере одно хроническое заболевание – сердечно-сосудистое заболевание, гипертонию или диабет.

Читайте такжеВ Китае после коронавируса вернулись к поеданию летучих мышей"Мы знаем, что более 95% умерших были в возрасте старше 60 лет", – сказал он.

Клюге подчеркнул, что положительная новость заключается в том, что среди выздоровевших от коронавируса есть пациенты, возраст которых превышает 100 лет.

Как известно, в Украине наибольшее количество заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества.

Напомним, медики-эпидемиологи из США провели исследование, в результате которого допустили гипотезу, что вакцина против туберкулеза БЦЖ может быть эффективной защитой против заражения коронавирусом Covid-19.

Как ранее сообщал Главред, в ВОЗ напомнили, что коронавирусная инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.