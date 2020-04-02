США напомнили о стремлении видеть Украину членом НАТО

НАТО готово принять Украину и Грузию равноправными партнерами / УНИАН

США и другие члены НАТО в очередной раз высказали поддержку Украине и напомнили, что всячески приветствуют будущую перспективу членства Украины в НАТО.

"Соединенные Штаты и союзники НАТО остаются преданными безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Поддержка будущего членства в НАТО Грузии и Украины остается неизменной", − подчеркнули в представительстве.

Также в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое впервые в истории организации прошло в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В рамках встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники решили углубить партнерство с Украиной и Грузией в стратегическом Черноморском регионе, и одобрили для этого дополнительный пакет помощи.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра обороны Андрея Тарана о якобы "недосягаемости" стандартов НАТО для Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщалось, Таран заявил о том, что Вооруженные силы Украины не должны адаптироваться к стандартам Североатлантического альянса полностью.