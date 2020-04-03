УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи

3 апреля 2020, 17:36

Журналисты возмущены вмешательством Кремля в редакционную политику.

В Италии полагают, что за помощью спрятаны интересы Минобороны РФ / Фото: La Stampa

Итальянская газета La Stampa сделала серию критических публикаций о помощи России для борьбы с эпидемией коронавируса в Италии, которая оказалась бесполезной и была предоставлена по политическим мотивам.

Как сообщается на сайте La Stampa, редакция возмущена вмешательством Москвы во внутренние дела издания.

Журналистов возмутили слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова о том, что газета занимается "грязными русофобскими манипуляциями" и "подражает методичкам антисоветской пропаганды".

В редакции отвечают, что материалы журналиста Якопо Якобони относительно неискренности РФ "поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами".

"Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию", — говорится в заявлении.

Читайте такжеУкраина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаровИтальянские журналисты заверяют, что российские методы в Италии не приживутся и никто их не воспринимает всерьез. В издании уверены, что давление россиян на иностранную прессу в случае отсутствия адекватной реакции руководства Италии может стать прецедентом.

СМИ настаивают на том, что Россия должна перед итальянским народом извиниться за свой обман.

Как известно, журналисты писали, что вместе с грузом Россия направила в Италию и своих специалистов, при этом вместо медиков ими оказались военнослужащие с высокими званиями — генералы, полковники майоры. Авторы полагают, что Кремль пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций.

Напомним, вирусолог из России Александр Семенов, который сейчас находится в Италии, рассказал, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.

Новости Италии новости России Минобороны РФ гуманитарная помощь эпидемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется все семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
15:54
Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию
15:31
Пять советов от Villa Krim, которые спасут мир, работу, деньги, отношения и вашего котика новости компании
15:24
Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года
15:16
В Раде обвинения Уманского о недополучении 5 млрд от НДС назвали безосновательными
15:08
"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус Видео
14:55
Опасные симптомы коронавируса: Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться Видео
14:25
Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков
14:05
Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты
13:49
Слух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сети
13:45
Инфляция и безработица: Кабмин выдал прогноз по экономике Украины в условиях коронавируса
13:40
"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды
13:26
В ВОЗ рассказали, от каких привычек нужно отказаться на карантине
12:53
Хидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игры
12:46
Умер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирус
12:31
Шмыгаль срочно обратился к украинцам из-за ужесточения карантина: главное
12:26
Мисс Россия заболела коронавирусом
12:24
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
12:10
Звезда Джеймса Бонда раскритиковала движение #MeToo
12:08
Новый виток зрады: The New York Times снова попала в скандал с "российским" Крымом
12:02
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
11:56
Нищенские зарплаты и запредельные нагрузки: медики массово увольняются из-за коронавируса
11:22
Paramount перенесла фильмы 2020 года
11:21
Испанские ученые рассказали, когда будет готова тестовая вакцина от коронавируса
11:18
Тестировать на коронавирус будут по–новому: раскрыты детали Видео
11:08
"Вы какие-то придурошные": эпатажную жену экс-футболиста сборной Украины сразил коронавирус
10:44
В Минздраве рассказали, когда и сколько направят в регионы препаратов для лечения коронавируса
10:42
Карантин в Киеве: некоторые больницы отправили домой умирающих пациентов - СМИ
10:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
10:27
"Захотел нас убить": эксперт раскрыл главную цель коронавируса
10:11
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения
10:01
Голодный, но с вымытыми руками: каким будет мир после коронавируса мнение
09:57
Переговоры с ОРДЛО: РФ обвинила Украину в отказе от "консультативного совета"
09:31
Стоит держать рядом кота: синоптик рассказала, чего ждать от погоды
09:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
09:24
"Болезненный удар": в Слуге народа оценили скандал с "пленками Ермака"
08:42
Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять