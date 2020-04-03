Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи

Журналисты возмущены вмешательством Кремля в редакционную политику.
Итальянская газета La Stampa сделала серию критических публикаций о помощи России для борьбы с эпидемией коронавируса в Италии, которая оказалась бесполезной и была предоставлена по политическим мотивам.
Как сообщается на сайте La Stampa, редакция возмущена вмешательством Москвы во внутренние дела издания.
Журналистов возмутили слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова о том, что газета занимается "грязными русофобскими манипуляциями" и "подражает методичкам антисоветской пропаганды".
В редакции отвечают, что материалы журналиста Якопо Якобони относительно неискренности РФ "поддерживаются и политическими источниками, военными и разведывательными экспертами".
"Настоящее запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию", — говорится в заявлении.
Читайте такжеУкраина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаровИтальянские журналисты заверяют, что российские методы в Италии не приживутся и никто их не воспринимает всерьез. В издании уверены, что давление россиян на иностранную прессу в случае отсутствия адекватной реакции руководства Италии может стать прецедентом.
СМИ настаивают на том, что Россия должна перед итальянским народом извиниться за свой обман.
Как известно, журналисты писали, что вместе с грузом Россия направила в Италию и своих специалистов, при этом вместо медиков ими оказались военнослужащие с высокими званиями — генералы, полковники майоры. Авторы полагают, что Кремль пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций.
Напомним, вирусолог из России Александр Семенов, который сейчас находится в Италии, рассказал, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.