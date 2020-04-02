После встречи с врачом с COVID-19 Путин ушел на "удаленку"

Денис Проценко и Владимир Путин / Фото sib.fm

Президент России Владимир Путин, который 24 марта пообщался с зараженным коронавирусом врачом в клинике в Коммунарке Денисом Проценко, перешел на дистанционную работу.

В частности, 1 апреля хозяин Кремля провел совещание с министрами по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", - сказал Песков.

При этом он не согласился с тем, что Путину нужно продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции. По словам Пескова, президент РФ находится в резиденции в Ново-Огарево под Москвой и "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные".

Что касается общения Путина с врачом Проценко, который, как оказалось, подхватил COVID-19, Песков сообщил, что все, кто был в больнице в Коммунарке с Путиным, ежедневно проверяются на коронавирус.

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Напомним, 24 марта в клинику в Коммунарке приезжал президент РФ Владимир Путин. Экскурсию по медицинскому учреждению и доклад о китайском коронавирусе Covid-19 провел для него главврач Денис Проценко. Более того, компанию им составлял московский мэр Сергей Собянин.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков официально подтверждал, что в Кремле зафиксировали эпизод заражения китайским коронавирусом. Но кремлевский спикер категорически опровергал, что больной контактировал с президентом РФ.