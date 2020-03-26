"Уничтожить": свита Путина пошла на беспрецедентные меры во время визита к коронавирусным

Владимир Путин посетил Коммунарку / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке, где лечат инфицированных китайским коронавирусом. Спикер российского лидера Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы снять на его телефон Путина.

По данным Интерфакса, после визита в Коммунарку телефон Пескова уничтожили.

Сначала спикер Путина объяснял, как снять делегацию в инфекционный центр, а после этого попросил медработницу прислать ему видео в Telegram.

"По Телеграму, один только контакт, там написано Дима. Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете", — заявил Песков.

Кроме того, он заверил, что во время визита президента РФ в больницу были соблюдены все меры безопасности, поэтому Путин находился без защитного костюма только в "чистой зоне" медцентра.

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