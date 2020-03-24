Коронавирусная эпидемия - Лев Лещенко попал в больницу

Российский исполнитель Лев лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
У российского эстрадного певца Льва Лещенко подозревают коронавирусную инфецкию.
Лев Лещенко лёг на обследование в больницу в Коммунарке. У него подозревают воспаление лёгких, пишет Lifeshot.
"Лев Валерьянович, поскольку не могли вызвать врача домой — а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции — поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали ему в Коммунарку, лег на обследование, попросился. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня", - прокомментировал концертный директор артиста Олег Дмитриев.
78-летнего Льва Лещеноко доставили в больницу еще 23 марта.
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