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Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции

24 марта 2020, 12:51

Ведущий Андрей Джеджула, который на данный момент работает на телеканале Дом для оккупированных украинских территорий не прошел изоляцию после прилета в Украину

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Instagram

Андрей Джеджула проигноировал карантин из-за коронавируса во всем мире, и сразуь по прилету из коронавирусной Франции отправился на работу.

Об этом в письме написал человек, не пожелавший назвать своего имени, пишет Детектор Медиа.

Сам Андрей Джеджула подтвердил изданию, что 16 марта вернулся из Франции, где был два дня, но карантина не было.

"Когда я возвращался, нас не отсылали на карантин, ни слова никто не говорил. В аэропорту люди просто ушли домой. У меня никаких проблем нет на данный момент, я хожу работаю", - рассказал он.Читайте такжеПодкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев

Джеджула заявил, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов заболевания. Он хотел сдать тест на коронавирус, однако ему отказали из-за отсутствия симптомов

"Когда будет возможность, когда тесты будут доступными - я пойду и проверюсь. Я хотел это сделать, но мне не дали тест, у меня не было симптомов", - уточнил он, напоминая о технике проверки на коронавирусв Украине.

Андрей Джеджула также сказал, что сознательно относится к ситуации с распространением коронавируса и придерживается условий предотвращения его распространения: одевает медицинскую маску; закрывающий волосы; регулярно обрабатывает руки, технику и поверхности, с которыми контактирует; не позволяет людям без масок находиться рядом; соблюдает дистанцию.

"Просто я работаю на новостях, у меня нет других вариантов", - уточнил он.

Сам ведущий утверждает, что сотрудники канала "нагнетают обстанвоку" вокруг него.

Руководство канала Дом отказалось комментировать эту ситуацию, когда к ним обратился Детектор Медиа.

Ранее актер из Человека-паука поддержал детей, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Напомним, актер Идрис Эльба заразил жену Сабрину Даур коронавирусом в самоизоляции.

Украинка Ольга Куриленко выздоровела от коронавируса на карантине в Лондоне.

До этого стало известно, что Харви Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме Нью-Йорка.

На утро 24 марта в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом - больше всего больных в Киеве и Черновицкой области.

Андрей Джеджула новости шоу бизнеса коронавирус новости Украины
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