Посягнули на святое: итальянские повара готовят врачам из РФ борщ

Итальянцы почему-то решили, что борщ - это российское блюдо / Скриншот

Вирусолог из России Александр Семенов, который сейчас находится в Италии, рассказал, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.

"Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. Нам пошли навстречу. Сегодня маленький праздник и огромный сюрприз для всех ребят", - написал он в Facebook и добавил фотографию с подписью "борщ".

Позже Семенов рассказал, что итальянские повара с задачей не справились, настоящего борща попробовать не удалось, поскольку суп оказался "банальным, но вкусным свекольником".

В комментариях украинские пользователи возразили, что итальянцы поступили нехорошо, поскольку борщ – это исконно украинское блюдо и к России никакого отношения не имеет. Некоторые назвали приготовление борща для российских врачей "троллингом и неуважением".

"Флаг не тот поставили, под аквафреш надо было щи варить", "С каких это пор борщ русское блюдо?", "Борщ - это борщ, а щи - это производная от борща", - написали пользователи.

Напомним, на протяжении семи дней Россия блокирует поставки через свою территорию в Украину гуманитарного груза, предназначенного для борьбы с коронавирусом Covid-19.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин, который 24 марта пообщался с зараженным коронавирусом врачом в клинике в Коммунарке Денисом Проценко, перешел на дистанционную работу.