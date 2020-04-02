Украина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаров

Гуманитарная помощь уже неделю не моежт попасть в Украину / Фото: УНИАН

На протяжении семи дней Россия блокирует поставки через свою территорию в Украину гуманитарного груза, предназначенного для борьбы с коронавирусом Covid-19.

"ООН, президент США Дональд Трамп, Госдепартамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит через свою территорию гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины. Это настоящее лицо режима Путина и Кремля", – написал в Twitter замглавы МИД Егор Божок.

Россия всячески пытается использовать ситуацию к пандемией коронавируса в своих интересах. В частности, на территории России зафиксирована вспышка Covid-19, однако Кремль в США отправляет гуманитарный груз с медоборудованием и средствами защиты. При этом позже в США заявили, что помощь не была безвозмездной, а Вашингтон полностью оплатил ее стоимость.

Как ранее сообщалось, Штаты решили купить у РФ, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких. Также российские власти отправили в США груз дефицитных в РФ масок и дезинфицирующих растворов, которых тоже не густо в российских аптеках.

Напомним, президент России Владимир Путин, который 24 марта пообщался с зараженным коронавирусом врачом в клинике в Коммунарке Денисом Проценко, перешел на дистанционную работу.