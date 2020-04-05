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В США несметное количество смертей от Ковид-19, в сторону Трампа летят камни

5 апреля 2020, 08:49

В США китайский вирус убил рекордное количество людей за сутки.

Дональд Трамп
Дональд Трамп знал об опасности коронавируса еще в январе / Reuters

В США по состоянию на 5 апреля зарегистрировано более 312 000 случаев заражения китайским коронавирусом, около 8500 человек умерли, причем 1344 смерти были зарегистрированы в субботу - самое большое число погибших в стране за один день.

Такие тревожные цифры фигурируют сейчас в американских СМИ. В то же время стало известно, что разведка США впервые предупредила президента Дональда Трампа о вспышке коронавируса еще 3 января.

По информации, представители разведки в ходе закрытых брифингов с Трампом также предупреждали его о серьезности угрозы.

Однако только спустя 70 дней с момента первого уведомления власти США начали рассматривать уханьскую заразу как смертельную опасность, способную убивать тысячи людей.

По мнению журналистов издания CNN, администрация Трампа потеряла время, в то время как должна была иметь стратегию адекватного накопления и распределения основных поставок до того, как пандемия охватит страну.

Трампа упрекают в том, что он несколько недель колебался, прежде чем решил сократить экспорт средств индивидуальной защиты, спасающих жизнь, - после того, как более 7000 американцев уже умерли.

В сторону Трампа полетели камни и потому, что теперь Китай, который еще недавно в США называли "угрозой здоровью американцев и образу жизни", "стратегическим конкурентом", а также обвиняли в сокрытии правды о вспышке коронавируса, сегодня "одерживает верх" и диктует свою повестку.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, 4 апреля сообщалось, что в США за последние сутки было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляло 278 458.

Своего рода американской версией Ухани стал Нью-Йорк - в городе от Ковид-19 умерли 1867 человек. Всего в США умерли 7159 человек.

С начала эпидемии вылечились 9897 пациентов.

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