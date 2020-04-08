Самый трагический день в США: злая болезнь убила колоссальное число людей

Коронавирус в США убил свыше 1800 человек за сутки / Reuters

Уханьская зараза зверски впилась в тело сверхдержавы. Соединенные Штаты быстрыми темпами приближаются к 400 000 случаям заражения коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, число погибших в стране достигло 12 910 человек.

Число смертей в стране от нового коронавируса ежедневно достигает устрашающих высот, причем во вторник только в Большом Яблоке (Нью-Йорке) было зарегистрировано более 800 смертельных случаев.

Всего в США за сутки уханьская зараза убила 1858 человек – это рекордный показатель, который в мире еще никогда не фиксировали с начала вспышки пандемии коронавируса.

"У нас есть чума, и мы видим свет в конце туннеля", - сказал президент Дональд Трамп в день, когда рекордное количество американцев скончалось от злой болезни дыхательных путей.

Читайте такжеУхань или не Ухань: ученые рассказали, где действительно родился коронавирусНапомним, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в мире зарегистрировали 1 430 141 случай заражения коронавирусом. При этом 82 119 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 301 130 человек успешно победили болезнь. США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 398 809.