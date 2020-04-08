У Путина отреагировали на предложение уйти с Донбасса и вернуть Крым из-за пандемии

Песков заявил, что коронавирус не заставит вернуть Крым и Донбасс Украине / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже в условиях пандемии коронавируса невозможен возврат Украине аннексированного полуострова Крым и полное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Ответ лаконичный: нет. Это совершенно точка зрения нереалистическая, во многом даже абсурдная", - цитирует его Интерфакс.

Песков озвучил решение вопроса в традиционной для российских властей манере. Он заявил, что Донбасс Россия никогда не трогала, в Крым – это уже монолитная территория.

"Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым — это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями", — заявил Песков.

Напомним, данный вопрос начал активно обсуждаться после того, как три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор предлагают рассмотреть вопрос снятия санкций с России при условии согласия Москвы прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым Украине. Дипломаты убеждены, что Россия может пойти на это, поскольку падение цен на нефть и пандемия ослабили ее экономику.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, долгое время в Кремле надеялись обойтись без карантина, но были вынуждены закрыть границы, ввести обязательный карантин для прибывших из заграницы и заставить россиян сидеть по домам. Это стало серьезным ударов по экономике России.