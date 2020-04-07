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Три экс-посла США написали Трампу открытое письмо про Украину

7 апреля 2020, 12:35

Бывшие американские дипломаты в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер призвали Белый Дом надавить на Кремль

Трамп, Путин
Бывшие послы требуют от Трампа надавить на РФ / Reuters

В разгар ущерба для здравоохранения и глобальной экономики пандемия COVID-19 может предоставить неожиданную возможность разрешить войну на Донбассе и противостоять нападкам президента России Владимира Путина на на международные нормы поведения. Об этом говорится в совместном заявлении трех бывших послов США в Украине — Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера,текст которого опубликован на сайте National Public Radio.

По мнению дипломатов, поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если российский президент Владимир Путин прекратит военное вторжение в Украину. 

"Санкции, введенные международным сообществом против России в 2014 году, помогли снизить экономический рост в стране на 1% ежегодно. Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. На ископаемое топливо приходится более 60% российского экспорта. Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике", - говорится в  заявлении.

Как считают дипломаты, американский президент , при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс отменить санкции против Донбасса, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений.

Читайте такжеThe Guardian: Российский олигарх выступал посредником между Путиным и Трампом для урегулирования конфликта на ДонбассеБывшие послы США в Украине уточнили, что вопрос о снятии санкций за Крым может обсуждаться только после возвращения полуострова в состав Украины.

Как ранее сообщал Главред, США расширили санкции против Российской Федерации. В санкционный список попали компании Техномар и Авилон.

Напомним, юрист и советник инициативы Друзья Украины Фонда США-Украина Богдан Устименко рассказал о пяти этапах развала Украины, которые, по его мнению, президент Владимир Путин собирается провернуть на территории нашей страны.

Донбасс Владимир Путин Дональд Трамп Россия посол США Уильям Тейлор Джон Хербст Стивен Пайфер Кремль
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