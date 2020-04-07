Три экс-посла США написали Трампу открытое письмо про Украину

Бывшие послы требуют от Трампа надавить на РФ / Reuters

В разгар ущерба для здравоохранения и глобальной экономики пандемия COVID-19 может предоставить неожиданную возможность разрешить войну на Донбассе и противостоять нападкам президента России Владимира Путина на на международные нормы поведения. Об этом говорится в совместном заявлении трех бывших послов США в Украине — Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера,текст которого опубликован на сайте National Public Radio.

По мнению дипломатов, поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, США и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если российский президент Владимир Путин прекратит военное вторжение в Украину.

"Санкции, введенные международным сообществом против России в 2014 году, помогли снизить экономический рост в стране на 1% ежегодно. Цены на сырую нефть, опору российской экономики, в настоящее время достигли 18-летнего минимума. На ископаемое топливо приходится более 60% российского экспорта. Надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по российской экономике", - говорится в заявлении.

Как считают дипломаты, американский президент , при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, должен суметь убедить Конгресс отменить санкции против Донбасса, четко понимая, что они будут введены заново, если Путин откажется от соглашений.

Читайте такжеThe Guardian: Российский олигарх выступал посредником между Путиным и Трампом для урегулирования конфликта на ДонбассеБывшие послы США в Украине уточнили, что вопрос о снятии санкций за Крым может обсуждаться только после возвращения полуострова в состав Украины.

Как ранее сообщал Главред, США расширили санкции против Российской Федерации. В санкционный список попали компании Техномар и Авилон.

Напомним, юрист и советник инициативы Друзья Украины Фонда США-Украина Богдан Устименко рассказал о пяти этапах развала Украины, которые, по его мнению, президент Владимир Путин собирается провернуть на территории нашей страны.