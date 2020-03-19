Эксперт назвал пять этапов развала Украины "чекистом" Путиным

Владимр Путин надумал развалить Украину / Reuters

Юрист и советник инициативы Друзья Украины Фонда США-Украина Богдан Устименко рассказал о пяти этапах развала Украины, которые, по его мнению, президент Владимир Путин собирается провернуть на территории нашей страны.

По словам Устименко, часть плана президент РФ уже начал реализовывать. В частности эксперт отметил, что Кремль нагло пытается заставить Украину принять новую Конституцию и делает это через Минские соглашения – это и есть первый этап плана Путина.

"Нет, это не шутка, так написано в чудесных Минских соглашениях. С помощью такого шага Владимир Путин хочет реализовать свою давнюю мечту – фактически трансформировать Украину из унитарного государства в федерацию с последующим развалом нашей страны на несколько частей. Так ему будет легче всеми нами управлять", - сказал эксперт.

Второй этап плана Путина по развалу Украины – это проведение выборов на Донбассе. Устименко считает, что РФ намерена добиться этого по новому, разработанному ею самой закону. Таким образом, Кремль обеспечит проход в местные советы исключительно пророссийских депутатов.

Следующий пункт – Кремлю нужно узаконить террористов Донбасса. В соответствии с новым путинским укладом, на Донбассе будут созданы свои "правоохранительные органы", на которые центральная украинская власть влиять не сможет, отметил Устименко.

"Путин настаивает на фактическом отсутствии охраняемой границы между "Л/ДНР" и Российской Федерацией, называя это "трансграничным сотрудничеством" с регионами России", – назвал эксперт предпоследний шаг оккупантов для развала Украины.

А "вишенка на торте" - полная оккупация состоится за деньги украинцев, то есть все задумки Путина будут оплачены за счет Госбюджета.

"То есть, мы развалим сами себя за свои же деньги. Это так по-чекистски, не правда ли?! Вывод: нам категорически нельзя допустить реализацию Минских соглашений. Или впереди свободолюбивых украинцев ждет чекистско-крепостное право Путина", – резюмировал Устименко.

Напомним, некоторые эксперты считают, что саму Россию ждет развал. В частности, российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.