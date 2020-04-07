Россия оказалась слабой в борьбе с Covid-19 - Neue Zürcher Zeitung

Эпидемия нанесла сокрушительный удар по России / Фото pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин отправил всю Россию на самоизоляцию, но сам устранился от бушующей эпидемии коронавируса и будто наблюдает за происходящим со стороны.

Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, долгое время в Кремле надеялись обойтись без карантина, но были вынуждены закрыть границы, ввести обязательный карантин для прибывших из заграницы и заставить россиян сидеть по домам.

Первым масштабы эпидемии оценил мэр Москвы Сергей Собянин и начал предпринимать в столице экстренные меры. Ежедневно тесты показывали увеличение количества заражений коронавирусом на тысячу человек. И Большинсвто инфицированных – это жители Москвы.

Путин на сложную ситуацию смотрел оценивающе. Дважды записывал обращение к народу, но оба были осторожные и нерешительные. Однако в "оплачиваемый отпуск" он все же отправил всю страну сначала на неделю, а затем продлил до конца месяца. Прблему зарплат должны были решить непосредственно владельцы предприятий, государство от проблемы отстранилось.

Читайте такжеЖурналист рассказал о "голодном Путине" в России"Как владельцам предприятий в сфере услуг, ресторанов и магазинов заплатить зарплаты своим работникам при отсутствии дохода, никто не объяснил", - говорится в статье.

Все полномочия по решению проблем с эпидемией Путин переложил на плечи региональных властей, которые ранее редко принимали самостоятельные решения.

"На фоне ответственности, которую на них положили теперь, некоторые губернаторы могут быть заинтересованными в том, чтобы выявить как можно меньше случаев заражения коронавирусом", - пишет издание.

Аналитики полагают, что намерения Путина взвалить груз проблем эпидемии на регионы может себя оправдать. Если же местная власть потерпит неудачу, то президент сможет выступить спасителем. Однако все регионы получали разное финансирование, что сейчас может стать объектом противостояния местных элит. И на Москву у них накопилось немало проблем. А теперь столица стала для всех еще и источником заражения.

Напомним, Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.

Как ранее сообщалось, крымские оккупанты решили с размахом "отпраздновать" шестую годовщину аннексии украинского полуострова. Путинских прихвостней не останавливает распространение пандемии китайского коронавируса.