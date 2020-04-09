"Смерть оккупантам": в Болгарии повредили легендарный памятник советскому Алеше

Знаменитый памятник Алеше, которого так и не дождалась мама, испортили вандалы / Фото: Добрич онлайн

В городе Добрич в Болгарии неизвестные нанесли повреждения на легендарный памятник советским воинам, который в народе называли Алешей.

Как сообщает Добрич онлайн, вандалы нанесли на памятник сразу несколько надписей.

"Смерть оккупантам", "Смерть СССР", "Смерть Алеше" и "Смерть коммунизму", - написали злоумышленники.

Памятный знак был установлен в парке Добрича в конце 50-х годов.

Полицейские открыли криминальное производство и разыскивают виновных. Не оставило инцидент без внимания и посольство РФ в Болгарии.

"Посольство выражает свое возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в городском парке города Добрич", — говорится в сообщении.

В российском посольстве ждут, что местные власти приведут памятник в порядок, уберут надписи, а виновных найдут и накажут по всей строгости закона. Также дипломаты требуют, чтобы в Болгарии предприняли все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в Старобельском районе Луганской области разрушили памятный знак в честь создания добровольческого батальона Айдар.

Как ранее сообщалось, в Полтаве разбили мемориальные доски погибшим героям АТО.