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"Золотой" Ильич: на Черниговщине памятник Ленину ушел с молотка

27 февраля 2020, 22:14

Памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории ЗАО Коммунальщик.

Памятник Ленину продали на аукционе / Фото: snovmr.gov.ua

В городе Сновск в Черниговской области с аукциона продали памятник Ленину.

Как пишет пресс-служба местного горсовета, благодаря аукциону за памятник выручили 375 тысяч гривен.

По информации, памятник был демонтирован в 2016 году и хранился на территории ЗАО Коммунальщик.

"Аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся из-за отсутствия поданных заявлений. Тогда было принято решение о снятии с продажи на аукционе памятника, чтобы избежать уменьшения суммы продажи на 50%, что является условием при проведении малой приватизации", - сообщили в горсовете.

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Вторая попытка по продаже Ильича через систему Prozorro состоялась в начале февраля 2020 года со стартовой ценой 326 тыс. грн. Купить памятник тогда захотели два участника - ООО ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ и ООО РАЗВИТИЕ-СВ.

Победителем аукциона стало ООО РАЗВИТИЕ-СВ (г. Запорожье), объявив свою цену в 375 тыс. грн, обогнав конкурента, который предложил 373,5 тыс. грн. Сейчас идет процедура проверки документов победителя.

Отметим, что вырученные от продажи памятника деньги будут потрачены на благоустройство территории перед домом культуры, где раньше стоял памятник.

"По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан", - подытожили власти города.

Ранее Главред писал, что на Днепропетровщине через электронный аукцион продали памятник Ленину, демонтированный в городе Желтые Воды в рамках декоммунизации в 2014-м. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом шесть тонн, была продана как металлолом по цене 500 тысяч гривен. В торгах принимали участие четыре участника. Их данные держатся в секрете. 

Также отметим, в аннексированной РФ Ялте на центральной площади Никитского ботанического сада демонтировали памятник богине Флоре, а на ее место водрузили бюст Владимира Ленина.

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