Памятник не нужен: на Днепропетровщине продали бронзового Ленина на металлолом

Памятник Ленину / Комментс.юа

На Днепропетровщине через электронный аукцион продали памятник Ленину, демонтированный в городе Желтые Воды в рамках декоммунизации в 2014-м.

Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом шесть тонн, была продана как металлолом по цене 500 тысяч гривен, сообщает Радио Свобода. В торгах принимали участие четыре участника. Их данные держатся в секрете.

По словам главного бухгалтера КП "ВЖРЕО" Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила, что скульптура была выставлена ​​на торги из-за долгов предприятия по уплате налогов.

К слову, в мэрии Желтых Вод заявляют, что намерены обжаловать решение о выставлении памятника Ленину на торги в суде, ведь скульптура "не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность".

Напомним, ранее на Киевщине демонтировали памятник Павке Корчагину. Позднее в партии президента Зеленского, Слуга народа, рассказали, что планируют делать с декоммунизацией.