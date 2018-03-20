Декоммунизация в пути. На Киевщине демонтировали памятник Павке Корчагину

В городе Боярка Киевской области демонтировали с постамента памятник Павлу (Павке) Корчагину – главного героя классического советского романа авторства Николая Островского – "Как закалялась сталь".

Такую информацию опубликовали представители отдела информационно-аналитического обеспечения Боярского городского совета, сообщает портал "УНН".

"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили чиновники.

Памятник был демонтирован 20 марта около 11.00, добавили они.

"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Его выполнили", - отметили в отделе Боярского горсовета.

Как сообщают представители организации "С14" на своей странице в соцсети Facebook, что памятник был демонтирован общими усилиями их, а также участников "Нацкорпуса" и "Нацдружин".

Напомним, ранее стало известно, какие еще улицы переименуют в Киеве в рамках декоммунизации.