"Работу мы найдем": Кадыров ошарашил наказанием за нарушение карантина

Рамзан Кадыров придумал наказание нарушителям карантина / РИА Новости

В мире свирепствует жуткий китайский коронавирус. В России вслед за другими странами был объявлен карантин.

В связи с этим, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина из-за пандемии коронавируса на сельскохозяйственные работы.

Как пишет Чечня Сегодня, политик считает, что наказывать всю семью за ошибку одного из родственников несправедливо, а вот сами нарушители обязаны выплатить долг перед обществом.

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"Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает", — заявил он.

Отбывать наказание глава Чечни предлагает до окончания эпидемии во всей России.

Коронавирус в России

Напомним, ранее сообщалось, в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц. Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.

Также отметим, только в Москве за прошедшие 24 часа скончалось 14 человек в возрасте от 52 до 82 лет с подтверждённым коронавирусом.