Анонимный Бэнкси представил работу, созданную в самоизоляции

Известный британский уличный художник Бэнкси показал созданную на тему самоизоляции в период пандемии коронавируса арт-композицию, которая вышла за традиционные рамки, поскольку не была сделал на улице.

Свое творчество художник продемонстрировал в Instagram.

"Жена ненавидит, когда я работаю из дома", – написал художник.

Героями работы стали крысы-хулиганы, они устроили беспорядок в ванной комнате. Их художник изобразил на стенах и сантехнике. Одни раскачивают зеркало, другие носятся по полкам, раскатывают повсюду дефицитную туалетную бумагу, а один персонаж стоит около унитаза и оставляет на нем жуткие потеки. В отражении зеркала изображена крыса, которая считает "проведенные" в самоизоляции дни.

Известно, что Бэнкси считает крыс своим талисманом. Однако никто не знает, где живет загадочный художник, поэтому никто не знает, его ли квартира стала арт-объектом.

Многие пользователи написали в комментариях, что художник в точности отразил то, как выглядит их ванная комната во время карантина.

Напомним, одиозный анонимный уличный художник Бэнкси представил к рождественским праздникам новую инсталляцию с дырой от снаряда.

Ранее на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов продали картину Бэнкси Девочка с шариком, которая самоуничтожилась после объявления ведущего аукциона о продаже