УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

200 рублей вычли как налог: в России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей

15 сентября 2022, 17:39

Дочь пенсионерки рассказала, что ее маму пригласили для торжественного вручения подарка.

Рубль
В России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей / УНИАН

В российском городе Тобольск 85-летней жительнице блокадного Ленинграда бывший работодатель подарил на юбилей 300 рублей (почти 185 гривен).

Изначально женщине могло достаться 500, но 200 рублей вычли как налог за подарок, пишет КП.

Дочь пенсионерки рассказала, что ее маму пригласили для вручения подарка. На месте пенсионерке сообщили, что выделили ей 500 рублей, но так как на 9 Мая ей уже давали подарок, то сейчас ей положено только 300 рублей, 200 бухгалтер высчитал как налог на подарок.

Видео дня

"Ей это было очень неприятно. Во-первых, поздравили через полгода после 85-летия. Во-вторых, лучше бы купили один цветочек и без лишних объяснений поздравили ее 29 апреля. Ей было бы очень приятно, а вот так – просто позор!", - поделилась девушка.

Как оказалось, такая "щедрость" в РФ не редкость: местная жительница рассказала, как поздравили ее маму в Совете ветеранов-медработников.

"Через полгода записку в дверь: "Позвоните по номеру телефона". Позвонили. Оказалось, у них нет контактов пенсионеров, не было денег на поздравление. В итоге продиктовали адрес, и мама поехала. 500 рублей через полгода после юбилея. И все. Более 40 лет стажа в медицине", - поделилась женщина.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ, скорее всего, уже в этом году столкнется с дефолтом по своим внешним займам. Казначейство США остановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Это произошло после нападения России на территорию Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции по причине военного вторжения в Украину усиливаются. ВВП государства должно сократиться на 11%.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
новости России пенсионеры
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

200 рублей вычли как налог: в России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей

17:37

"Для деревенских не подходит": Собчак оправдалась за свой странный лук

17:30

Зеленский попал в ДТП: появились новые подробности аварии с президентомВидео

17:00

"Я просто снимала": в Одессе пассажиры маршрутки задержали любительницу "русского мира"Видео

16:43

Германия даст Украине 50 бронированных машин Dingo и 2 РСЗО Mars II: как они помогут ВСУВидео

Реклама
16:37

Настояла молодая жена: Петросян сделал 2-летнему сыну сумасшедший подарок

16:30

Приметы на 16 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на всю осеньВидео

16:19

Все сгорело: ВСУ уничтожили базу россиян в Новой КаховкеФотоВидео

16:16

​Европарламент одобрил выделение Украине 5 млрд евро помощи: на что потратят деньгиВидео

15:59

Оккупанты неделю удерживали в подвале пятерых детей на ХарьковщинеВидео

15:54

"Родина бросит": у Зеленского высмеяли непризнание россиянами свои паспорта для жителей ОРДЛОВидео

15:48

"На роль секси-дивы нет тяну": облезлая Тодоренко показала, как обычно выглядит

15:40

Окружение Путина будет договариваться о капитуляции за его спиной – эксминистрВидео

15:35

Самая вкусная закуска, которая разлетается со стола: быстрый рецептВидео

15:24

Критик Соседов публично отчитал Повалий: "Да нет ничего стыднее!"

15:19

"Они станут стороной конфликта": Захарова закатила истерику из-за военной помощи США УкраинеВидео

15:11

Олег Крот рассказал, как можно защитить украинскую критическую инфраструктуру

15:04

ВСУ ликвидировали замкомандира группы спецназа ГРУ России КулагинаВидео

15:02

"В трусах их в плен и брали": Дмитрий Комаров рассказал историю об оккупантах на ХарьковщинеВидео

15:01

Оккупанты считают потери: в Мелитополе прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
14:37

Потап заговорил: где был до возвращения в Украину, что с его лицом и будет ли петь на русском языкеВидео

14:33

"Кто эта раздувшаяся женщина?": как выглядит Королёва в обычной жизни

14:24

Оккупанты будут сдаваться: на Западе признали контрнаступление ВСУ на Харьковщине крупнейшим поражением РФВидео

14:20

Воздух над Киевом бороздят множество НЛО: астрономы сделали заявление

13:59

Взрыв и столб дыма: РФ нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, есть разрушенияВидео

13:47

"Украина вынуждена держать войска на северных рубежах": генерал оценил риск повторного наступления на КиевВидео

13:39

Кривой Рог затопило из-за ракетного удара РФ: в сети показали последствияФотоВидео

13:32

Абсолютное большинство украинцев не хотят отдать территории ради прекращения войны – опросВидео

13:08

Сели на бутылку и стакан: русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 16 сентября 2022: Близнецам – деньги, Весам- судьбоносная встреча, Рыбам – завистьВидео

12:50

Осталась одна зенитная установка из восьми: в РФ проговорились, как "планово" убегали с ХарьковщиныВидео

12:48

Лунный посевной календарь на октябрь 2022: что и когда сажать

12:46

Путин решил объявить в РФ частичную мобилизацию: СМИ назвали датуВидео

12:24

Бывшая жена Виталия Кличко без бюстгальтера покрасовалась в легком сарафане

12:16

Пушилин причастен к убийству Захарченко и сотрудничал с Украиной - СМИ

11:59

"Кто-то за за "длинным столом" еще не понял": в ОП потроллили Путина после освобождения ИзюмаВидео

11:49

Освобождение Крыма: экс-замглавы Генштаба назвал главные условияВидео

11:43

Остался только Лукашенко, который рубит дровамнение

11:38

Путинист Киркоров признался в смертном грехе: "Я борюсь с этим всю жизнь!"

11:08

Потап вернулся в Украину и рассказал, что у него случилось с лицомВидео

Реклама
10:45

Шойгу выгонят с должности за поражение в войне: в США назвали нового фаворита ПутинаВидео

10:44

США передадут Украине ЗРК NASAMS уже в этом году - генерал РоманенкоВидео

10:30

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

10:08

Немецкое оружие сыграло решающую роль в успехах украинской армии - ШольцВидео

09:56

Ракеты ATACMS и танки: в США сделали громкое заявление о новом оружии для ВСУВидео

09:48

Подполковником был неделю: ВСУ ликвидировали российского командира батальонаВидео

09:37

ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествияВидео

09:35

Генерал ВСУ объяснил, почему Крымский мост уничтожить гораздо сложней, чем АнтоновскийВидео

09:20

Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучниковВидео

09:15

Дмитрий Комаров показал смертельные "сюрпризы" окупантов на Харьковщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять