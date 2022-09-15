200 рублей вычли как налог: в России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей

В России 85-летней блокаднице подарили на юбилей 300 рублей / УНИАН

В российском городе Тобольск 85-летней жительнице блокадного Ленинграда бывший работодатель подарил на юбилей 300 рублей (почти 185 гривен).

Изначально женщине могло достаться 500, но 200 рублей вычли как налог за подарок, пишет КП.

Дочь пенсионерки рассказала, что ее маму пригласили для вручения подарка. На месте пенсионерке сообщили, что выделили ей 500 рублей, но так как на 9 Мая ей уже давали подарок, то сейчас ей положено только 300 рублей, 200 бухгалтер высчитал как налог на подарок.

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"Ей это было очень неприятно. Во-первых, поздравили через полгода после 85-летия. Во-вторых, лучше бы купили один цветочек и без лишних объяснений поздравили ее 29 апреля. Ей было бы очень приятно, а вот так – просто позор!", - поделилась девушка.

Как оказалось, такая "щедрость" в РФ не редкость: местная жительница рассказала, как поздравили ее маму в Совете ветеранов-медработников.

"Через полгода записку в дверь: "Позвоните по номеру телефона". Позвонили. Оказалось, у них нет контактов пенсионеров, не было денег на поздравление. В итоге продиктовали адрес, и мама поехала. 500 рублей через полгода после юбилея. И все. Более 40 лет стажа в медицине", - поделилась женщина.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ, скорее всего, уже в этом году столкнется с дефолтом по своим внешним займам. Казначейство США остановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Это произошло после нападения России на территорию Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции по причине военного вторжения в Украину усиливаются. ВВП государства должно сократиться на 11%.

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