Альтернативы нет: эксперт назвал главных кандидатов на пост 47-го президента США

Дональд Трамп - безоговорочный фаворит на внутрипартийных выборах "республиканцев". Подобная ситуация и в Демократической партии.

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Анатолий Октисюк заявил, что есть два главных кандидата в президенты США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк считает, что Дональд Трамп - безоговорочный фаворит внутренних праймериз Республиканской партии США.

"Он, по сути, безальтернативный кандидат, ведь нет оппонентов, которые бы могли составить ему внутрипартийную конкуренцию", - сказал Октисюк в интервью Главреду.

По его словам, подобная ситуация и в Демократической партии. Вице-президент США Камала Харрис не демонстрирует никаких политических амбиций.

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"Байден в свое время тоже был вице-президентом у Обамы, да и до того в истории США было много прецедентов, когда вице-президенты потом становились президентами", - отметил Октисюк.

"Поэтому у Байдена тоже пока нет оппонента, хотя, возможно, ситуация изменится на протяжении партийной гонки. Но объективно пока есть два главных кандидата в президенты – Байден и Трамп", - резюмировал эксперт.

Кто такой Анатолий Октисюк Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse. До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку США независимо от того, кто станет победителем избирательной гонки. При этом, по словам главы государства, у украинцев есть определенная тревога касательно некоторых республиканцев, которые требуют сократить поддержку Украины.

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