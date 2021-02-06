Австрийский канцлер сказал, случится ли что-либо с Северным потоком-2 из-за Навального

Руководитель австрийского правительства, Себастьян Курц сразу после немецких властей высказался на широко обсуждаемую после приговора Алексею Навальному тему.
Канцлер, руководитель австрийского правительства, Себастьян Курц поддержал заявление официального Берлина о том, что ситуации с газопроводом Северный поток-2 и приговором для российского политика-оппозиционера Алексея Навального не стоит связывать. Об этом политик рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.
"Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", ‒ сказал он. Курц заявил, что от строительства газопровода Северного потока-2 выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских стран. А для Европы такой проект в целом канцлер назвал очень позитивным.
Вместе с тем Курц призвал освободить оппозиционера Алексея Навального и назвал приговор ему "неприемлемым".
Именно так австрийский канцлер проеагировал на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал энергетические отношения между Россией и его страной "едва ли не последним мостом", разрушение которого не стало бы признаком силы.
В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.
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Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- В сентябре 2020 года после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- 17 октября 2020 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.