Австрийский канцлер сказал, случится ли что-либо с Северным потоком-2 из-за Навального

Себастьян Курц / Reuters

Канцлер, руководитель австрийского правительства, Себастьян Курц поддержал заявление официального Берлина о том, что ситуации с газопроводом Северный поток-2 и приговором для российского политика-оппозиционера Алексея Навального не стоит связывать. Об этом политик рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", ‒ сказал он. Курц заявил, что от строительства газопровода Северного потока-2 выиграют Германия, Австрия и ряд других европейских стран. А для Европы такой проект в целом канцлер назвал очень позитивным.

Вместе с тем Курц призвал освободить оппозиционера Алексея Навального и назвал приговор ему "неприемлемым".

Именно так австрийский канцлер проеагировал на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал энергетические отношения между Россией и его страной "едва ли не последним мостом", разрушение которого не стало бы признаком силы.

В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.

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