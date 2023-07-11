Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

В издании Politico выяснили, какие встречи стремится провести американский президент Байден на саммите НАТО. Одна будет с Зеленским, другая - с Эрдоганом

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Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Джо Байден / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент США Джо Байден намерен провести двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом западное издание Politico со ссылкой на двух людей, знакомых с графиком Байдена, и на чиновника Белого дома.

Есть информация, что американский президент может встретиться с Зеленским в среду, 12 июля. Ожидается, что на фоне желания быстрого вступления в НАТО со стороны официального Киева Байден будет пытаться убедить украинского президента в том, что устранение ряда бюрократических преград и реформ, а также значительные обязательства по безопасности от США и некоторых других представителей НАТО – это самое большее, что Украина может получить на этом саммите в Вильнюсе.

А с Эрдоганом Байден якобы будет говорить во вторник, 11 июля ‒ после того, как глава Турции согласился обеспечить ратификацию членства Швеции в НАТО.

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"Непонятно, приведет ли какая-либо дискуссия к прорыву. Но проведение встреч показывает, что Байден хочет вкладывать себя лично – и полномочия президента – в эти отношения", – пишут американские журналисты.

Участие президента Зеленского в саммите НАТО

Ранее участие Владимира Зеленского в саммите в Вильнюсе было под вопросом, поскольку, по данным СМИ, президент Украины отказывался от участия, если там не будут приняты реальные шаги в отношении вступления Украины в НАТО.

Сам президент Зеленский в недавном интервью заявил, что его поездка на саммит НАТО будет иметь смысл только при условии получения четких гарантий безопасности для Украины на пути вступления в Альянс.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. По словам Эрдогана, от справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО пока нет единого решения по вступлению Украины в блок. Однако Байден выразил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели еще до того, как Украина вступит в Альянс.

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