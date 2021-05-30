Байден приедет в Украину, но при одном условии – дипломат

Байден приедет в Украину, если произойдет масштабная эскалация военного конфликта на Донбассе - Чалый / Reuters

Приезд американского президента Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины вряд ли состоится. Делегация США посетит мероприятие и саммит Крымской платформы, однако глава государства может приехать только в том случае, если произойдет масштабная эскалация военного конфликта на Донбассе. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Вероятность приезда американской высокопоставленной делегации – 100%. Потому что мы стратегические партнеры, и я надеюсь, что таким образом они отреагируют – и участием в Крымской платформе, и участием в мероприятиях к 30-летию Независимости", - рассказал он в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, Байден может приехать лишь в том случае, если произойдет масштабное усиление российско-украинского конфликта на востоке Украины.

"Если будет эскалация российских военных действий, то Байден может продемонстрировать позицию США своим присутствием", - считает Чалый.

Также дипломат добавил, что события развиваются динамично, поэтому у Украины появляются возможности для того, чтобы визит главы американского государства Джо Байдена все-таки состоялся. И такими шансами нужно воспользоваться.

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"Все возможно в мире и в дипломатии. Иногда для этого нужны сверхусилия. Надо постоянно быть в такой динамике и активности, которую должен задавать руководитель страны, чтобы потом, когда появляется окно возможностей, ты был в правильное время в правильном месте. И тогда таких нереальных вещей можно достичь", - подчеркнул Валерий Чалый.

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