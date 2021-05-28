В МИД объявили о решении Украины и США перед встречей Байдена и Путина

Байден проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным - МИД / president.gov.ua

Американский глава государства Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как состоится его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Киев уже готовит переговорную повестку лидеров двух государств. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Евгений Енин.

Как рассказал дипломат в эфире телеканала Украина 24, перед тем как встретиться с Путиным, Байден проведет переговоры с Зеленским.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - уточнил Енин.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

Также он подчеркнул, что МИД Украина проводит подготовку повестки дня переговоров Байдена и Зеленского, и решает логистические вопросы диалога.

Встреча Байдена и Путина