В МИД объявили о решении Украины и США перед встречей Байдена и Путина

В МИД Украины готовят повестку для переговоров Зеленского и Байдена.
Американский глава государства Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как состоится его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Киев уже готовит переговорную повестку лидеров двух государств. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Евгений Енин.
Как рассказал дипломат в эфире телеканала Украина 24, перед тем как встретиться с Путиным, Байден проведет переговоры с Зеленским.
"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - уточнил Енин.Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
Также он подчеркнул, что МИД Украина проводит подготовку повестки дня переговоров Байдена и Зеленского, и решает логистические вопросы диалога.
Встреча Байдена и Путина
- В Женеве 24 мая состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Стороны провели переговоры, по итогам которых Москва и Вашингтон выпустили заявления, подтверждающие саммит двух государств, включающий встречу американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина.
- В Белом доме и Кремле 25 мая официально подтвердили сведения, согласно которым саммит США и России должен пройти 16 июня в Женеве.