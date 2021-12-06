Байден проведет важные переговоры с Зеленским 7 декабря

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден проведет переговоры не только с президентом России Владимиром Путиным, но и с украинским президентом Владимиром Зеленским 7 декабря.

Также с президентом Украины пообщается и глава Госдепа Энтони Блинкен, передают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

В сообщениях указывается, что Блинкен, как планируется, проведет телефонный разговор с Зеленским до беседы лидеров США и России.

В свою очередь Байден проведет переговоры с Владимиром Зеленским уже после переговоров с Путиным.

Как пишет Independent, Байден поговорит и с лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свое послание и обсудить их с Путиным.

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О чем будет говорить Байден с Путиным

Источник в Белом доме добавил, что Байден намерен поговорить Путиным с "единством и сильной трансатлантической солидарностью в отношении дальнейших действий".

Чиновник заявил, что Байден планирует в разговоре с Путиным выразить "глубокую озабоченность" США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы" такие, как "стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана".

"Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять - без какого-либо риторического расцвета или размахивания пальцами - что Соединенные Штаты готовы сделать, как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии", - сказал чиновник.

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Главные темы переговоров Байдена и Путина

В Кремле озвучили основные три темы переговоров с президентом США, это:

Украина

"Расширение" НАТО к границам России

Инициатива Путина о "гарантиях безопасности" (о нерасширении НАТО на восток, - ред.)

Переговоры Байдена и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре заявлял, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Российским властям понадобились переговоры из-за якобы угрозы НАТО российским кордонам и ситуации у границ Украины.

В Белом доме отрицали возможность проведения не только встречи Байдена и Путина, но и телефонных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу руководителей американского и российского государств.

Однако позже в Белом доме сделали заявление о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Во время диалога президент США намерен подтвердить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и обсудить с главой Кремля ситуацию с концентрацией войск неподалеку от украинских границ.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина являются возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, Вашингтон поддержит Украину в случае военного вторжения России и рассматривает возможность дополнительных поставок Киеву летального оружия.

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