Встречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФ

О встрече Байдена и Путина стороны пока не договорились - Кремль / Фото Reuters

Россия и США пока не достигли договоренностей по вопросу проведения личной встречи президента Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена. Стороны намерены в режиме видеосвязи обсудить ситуацию в Украине, Иране, Афганистане и Ливии. В Кремле считают оптимальным формат удаленного диалога. Об этом заявил помощник российского главы государства Федор Ушаков.

В эфире телеканала Россия 1 он рассказал о том, что Путин и Байден в ходе встречи собираются обсудить важные вопросы международной политики, среди которых ситуация в Украине, Иране, Афганистане и Ливии. Могут обсудить и Сирию.Читайте такжеВоенная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите Киева

По словам чиновника, на данный момент Москва и Вашингтон не договорились о проведении саммита при участии лидеров двух государств после того, как состоятся онлайн-переговоры.

"Пока не договорились еще", - уточнил помощник российского президента.

Также он добавил, что Москва видит оптимальным вариантом обсуждение серьезных геополитических тем в формате видеосвязи.

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"Легко! А почему нельзя?" – подчеркнул Федор Ушаков.

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Встреча Байдена и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 октября сказал о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в ближайшем будущем.

18 ноября Песков заявил, что встреча Байдена и Путина по видеосвязи должна состояться до конца текущего года. Согласно позиции Кремля, такие переговоры должны состояться из-за, дескать, угрозы Североатлантического альянса у границ России и ситуации с Украиной.

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда подчеркнула, что в Вашингтоне ничего не знают о переговорах Байдена и Путина. Причем хозяин Белого дома не готов был говорить с главой Кремля в том числе и по телефону.

5 декабря в Белом доме сделали заявление о том, что 7 декабря президент США Джо Байден проведет переговоры по видеосвязи с главой РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят Украину и ситуацию с войсками у ее границ. Байден намерен подчеркнуть поддержку Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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