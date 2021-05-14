Байден раскрыл, о чем хочет поговорить на встрече с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин могут провести саммит летом 2021 года/ Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. По словам главы Белого дома Джо Байдена, эта тема будет обсуждаться во время возможного американо-российского саммита.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Он добавил, что все заинтересованы в борьбе с хакерскими группировками.

Как известно, президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля. Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.

13 мая пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что формат встречи президента Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом определят специалисты-эпидемиологи, исходя из ситуации с пандемией COVID-19.

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