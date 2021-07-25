Бельгию накрыло водопадом: огромный поток воды пронес машины по улицам

Город Динан серьезно пострадал от последствий непогоды / Скриншот видео Scotty Noel

В субботу, 24 июля, в Бельгии произошло новое наводнение. Сильные дожди и грозы привели к затоплению ряда регионов страны. Большие потоки воды образовались в основном в районах южной франкоязычной области Валлония. Больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. В городе Динан вода на улицах смывала автомобили.

Как сообщает DW, удар непогоды привел к наводнениям в южной франкоязычной области Валлонии. Особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Серьезные разрушения произошли в городе Динан – там огромным потоком воды смывало машины. В Намюре прошел селевой оползень.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Подчеркивается, что в другой части Бельгии выпал град размером с перепелиное яйцо. В ряди городов выпал мелкий град, создавший подобие снежного покрова.

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Наводнения в Западной Европе

В Бельгии в результате наводнений с период с 14 по 15 июля погибли более 30 человек. Более десятка людей числятся пропавшими без вести.

Один из местных телеканалов зафиксировал момент разрушения одного из домов в Пепинстери вследствие непогоды. Причем дом рухнул во время трансляции интервью с мэром города Филиппом Годеном.

Масштабное наводнение случилось и в Германии. Из-за наводнений были разрушены многие здания. Согласно последним данным, погибли 175 человек.