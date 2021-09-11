Белорус отпустил шутку в адрес Лукашенко и получил 1.5 года колонии с принудительным лечением

Белоруса отправили в тюрьму за анекдот про Лукашенко в соцсети / Reuters

В Беларуси мужчину, который работает сторожем в местном сельском хозяйстве, осудили за оскорбление президента. Дело закончилось суровым приговором суда – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Поводом для обвинения мужчины в оскорблении Лукашенко стало видео, которое он опубликовал в соцсети "Одноклассники". Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его "дебилом", передает белорусское издание "Наша Нива".

По словам подсудимого, в тот вечер он был возмущен низкой зарплатой и снял видео на свой мобильный телефон. Впоследствии он хотел удалить опубликованное, пока его никто не смотрел, но пошел на работу и забыл об этом. Вскоре к нему приехали сотрудники милиции и задержали его.

Миорский районный суд (Витебская область), рассмотрев дело, установил, что слово, которое использовал обвиняемый "имеет негативную оценку и ненормативную форму", наносит ущерб чести и достоинству, направлено на подрыв авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа Лукашенко.

За публичное оскорбление непризнанного белорусского президента сторожу назначили суровое наказание – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

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