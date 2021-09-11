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Белорус отпустил шутку в адрес Лукашенко и получил 1.5 года колонии с принудительным лечением

11 сентября 2021, 20:57

Поводом для обвинения стало видео, которое мужчина опубликовал в соцсети "Одноклассники".

Лукашенко
Белоруса отправили в тюрьму за анекдот про Лукашенко в соцсети / Reuters

В Беларуси мужчину, который работает сторожем в местном сельском хозяйстве, осудили за оскорбление президента. Дело закончилось суровым приговором суда – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Поводом для обвинения мужчины в оскорблении Лукашенко стало видео, которое он опубликовал в соцсети "Одноклассники". Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его "дебилом", передает белорусское издание "Наша Нива".

По словам подсудимого, в тот вечер он был возмущен низкой зарплатой и снял видео на свой мобильный телефон. Впоследствии он хотел удалить опубликованное, пока его никто не смотрел, но пошел на работу и забыл об этом. Вскоре к нему приехали сотрудники милиции и задержали его.

Миорский районный суд (Витебская область), рассмотрев дело, установил, что слово, которое использовал обвиняемый "имеет негативную оценку и ненормативную форму", наносит ущерб чести и достоинству, направлено на подрыв авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа Лукашенко.

За публичное оскорбление непризнанного белорусского президента сторожу назначили суровое наказание – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Ситуация в Белоруссии: главное

  • С 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • США 9 августа запустили новые санкции против Беларуси. Документом предусмотрены ограничительные меры, которые включают блокировку активов белорусских политиков и чиновников. Эмбарго также направлено на энергетическую сферу, оборонный сектор и транспорт. Кроме того, санкции против РБ ввела и Канада.
viber
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