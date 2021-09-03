Зеленский пожелал Беларуси "выжить" и стать свободной, как Украина

Зеленский пожелал Беларуси демократии / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил пожелание Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам выжить. Таким образом политик ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся политической обстановки.

"Я желаю вам (Беларуси – ред.) результата, того самого, который получила Украина – она ​​демократична и очень свободна. Я вам этого желаю – выжить", – подчеркнул Зеленский и добавил, что белорусский народ, вера, язык, жизнь, искусство сильнее, чем любое правительство.

При этом Зеленский не желает Беларуси трудного пути, который прошла Украина. Украинцы отдали свои жизни "за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны".

В свою очередь президент отметил, что в Украине не может быть авторитарного режима. Сильное гражданское общество этого не допустит. По словам президента, если вдруг авторитарный "дракон" появится, украинцы "подрежут ему крылья".

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