Зеленский пожелал Беларуси "выжить" и стать свободной, как Украина

Таким образом президент ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся политической обстановки.
Президент Владимир Зеленский выразил пожелание Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина, а белорусам выжить. Таким образом политик ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся политической обстановки.
"Я желаю вам (Беларуси – ред.) результата, того самого, который получила Украина – она демократична и очень свободна. Я вам этого желаю – выжить", – подчеркнул Зеленский и добавил, что белорусский народ, вера, язык, жизнь, искусство сильнее, чем любое правительство.
При этом Зеленский не желает Беларуси трудного пути, который прошла Украина. Украинцы отдали свои жизни "за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны".
В свою очередь президент отметил, что в Украине не может быть авторитарного режима. Сильное гражданское общество этого не допустит. По словам президента, если вдруг авторитарный "дракон" появится, украинцы "подрежут ему крылья".
Ситуация в Белоруссии: главное
- С 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- США 9 августа запустили новые санкции против Беларуси. Документом предусмотрены ограничительные меры, которые включают блокировку активов белорусских политиков и чиновников. Эмбарго также направлено на энергетическую сферу, оборонный сектор и транспорт. Кроме того, санкции против РБ ввела и Канада.