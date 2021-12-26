Берлин сомневается, что Россия собирается напасть на Украину – Reuters / Reuters

Берлин больше сомневается, чем Вашингтон, что Россия действительно намерена напасть на Украину.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника в правительстве Германии, Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности.

"Целью немецкой стороны остается добиться быстрой реактивации Нормандского формата", - заявил источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на личную встречу в следующем месяце, чтобы ослабить политическое напряжение вокруг Украины.

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Козак договорились встретиться после длительного телефонного разговора в четверг, сообщил источник на условиях анонимности.

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В последние месяцы между западными лидерами и президентом России Владимиром Путиным состоялся целый ряд телефонных разговоров по поводу наращивания российской армии на границе с Украиной. Личные встречи между высокопоставленными западными и российскими чиновниками были единичными.

После вступления в должность в этом месяце Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.

В то же время критики обвиняют Германию в том, что она обязана Путину из-за ее потребности в российском газе. Хотя Берлин заявляет, что "Северный поток-2" не является политическим и будет лишь одним из нескольких трубопроводов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

В издании отметили, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины. Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

Также ранее издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму.

Смотрите сюжет о том, чем грозит россиянам вторжение в Украину:

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