УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

26 декабря 2021, 12:45

Наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

корабли РФ
Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post / УНИАН

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США, Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

В статье отмечается – есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины. Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

"Несмотря на все внимание международного сообщества, уделяемое сосредоточению российских войск на сухопутных границах Украины, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени будут бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на сушу", - пишут авторы статьи.

Реклама

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал The Washington Post, что с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, а в случае войны Азов будет активно использоваться для давления на южные прибрежные города.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию на Азове, и в основном использует его как театр военных действий", - сказал Кулеба в комментарии изданию.

Отметим, украинский флот ограничен в своем движении по Азову из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для "артиллерийских учений". В начале декабря украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азова было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму.

Кроме того, британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.

Читайте также:

viber
Азовское море вторжение России российские войска разведка США военная агрессия РФ The Washington Post
Сейчас вы просматриваете новость «Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадЗавалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопад Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаНе стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака Аномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в историиАномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в истории Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболкамиПочему нельзя мыть полы старой одеждой и футболками Киевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут ценыКиевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут цены
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:15

Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога

12:57

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:45

Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington PostВидео

12:32

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

12:02

Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования РоссииВидео

Реклама
11:43

Украину атакует снегопад и мощный морозВидео

11:20

В Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло

11:10

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

11:07

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

10:53

В Минобороны заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учетВидео

10:40

Минимальную пенсию поднимут до 7800: Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется

09:49

Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИВидео

09:37

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

09:16

В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - КулебаВидео

08:53

До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

08:21

Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев зараженияВидео

07:55

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

07:47

В Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщину

07:45

К чему привела истерическая кремлевская тактикамнение

07:14

В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

Реклама
06:53

Большой куш, новая работа и неожиданный поворот: гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов

06:28

Свинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учетмнение

05:28

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:02

Яйца, ананас и не только: как быстро чистить фрукты и овощи

04:22

Врежут морозы и завалит снегом: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

03:50

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

03:15

Дикие цены на хлеб и прочие продукты: эксперты рассказали, как высокая цена на газ ударит по кошелькам украинцев

02:47

Цена на газ для украинцев в 2022 году вырастет до 17 грн за куб - прогноз экспертаВидео

02:18

"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

01:45

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

01:16

Доллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривныВидео

00:52

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

25 декабря, суббота
23:39

Диетолог пояснила, какие продукты вызывают брожение в желудке

22:53

Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления

21:57

Фото Садового и брюнетки со смелым декольте наделало шуму в Сети

21:42

В Минздраве пояснили, кто из украинцев наверняка получит бустерную дозу вакцины

20:57

Угроза удара РФ: у Путина ответили на вопрос о подготовке вторжения в УкраинуВидео

20:55

"Не раздумывая, побежали спасать": в Черкассах курсанты вытащили из ледяной воды мужчину

20:39

Цены на яйца резко пойдут вверх: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:51

Выстудит морозами: в Украине с новой недели резко упадет температура

Реклама
19:36

Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

19:36

Чем закончится женский вопрос в украинской армиимнение

19:31

Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену

19:03

В Украине бренд косметики разругали из-за рекламы с кадром из "Иронии судьбы"

18:44

На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок

18:17

В каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опросаВидео

18:07

Успех в деньгах, работе и любви: кому из знаков ожидать уже в январе

17:56

В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хФото

17:55

Цены на интернет взлетят: украинцы узнали причины и новую стоимостьВидео

17:41

Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма ОмикронВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять