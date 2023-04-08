Били по войскам РФ из HIMARS, те отбивались: ВСУ пытались освободить Запорожскую АЭС – Times

ВСУ в октябре прошлого года пытались выбить войска РФ из Запорожской АЭС - The Times / Коллаж УНИАН, 28-я ОМБр

Силы спецназа Вооруженных сил Украины, как утверждают британские журналисты, в октябре 2022 года осуществили попытку освободить захваченную оккупационными войсками страны-агрессора России Запорожскую атомную электростанцию. Враг оказал сопротивление – подтянул тяжелую военную технику и обстреливал украинские силы на воде. Бойцам ВСУ пришлось отступать. Украина официально не комментировала данную информацию.

Как сообщает The Times со ссылкой на свои источники, в ночь на 19 октября приблизительно 600 украинских бойцов элитных войск погрузились на 30 катеров с оружием на правом берегу Днепра. Они получили приказ штурмовать оккупантов РФ, чтобы освободить Запорожскую АЭС на левобережье. Катера были оснащены крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами Mk19.

Журналисты утверждают, что Киев не признавал попыток освободить крупнейшую АЭС в Европе, однако украинский спецназ, военная разведка и представители ВМФ якобы "раскрыли детали крайне опасной операции".

видео дня

Как указано в материале, один из военных на условиях анонимности рассказал о том, что идея освобождения атомной электростанции основывалась на участии в боях только пехоты. Артиллерию решили не применять, поскольку речь шла об атомной станции.

Однако, по данным Times, в ВСУ не ожидали, что оккупанты начнут так серьезно сопротивляться. Оккупанты построили очень плотную оборону.

"Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", - сказал, как говорят журналисты, украинский военный.

Далее в материале сказано, что пока катера спецназа ВСУ переплывали Днепр, бойцы сил обороны Украины обстреливали позиции российских захватчиков, в том числе, и из РСЗО HIMARS.

"В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", - подчеркнули в The Times.

Оккупационные войска России захватили Запорожскую АЭС

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под оккупационным контролем войск агрессора России. Захватчики взяли ее 4 марта после боев с силами обороны Украины в Энергодаре. Россияне своими обстрелами повредили здания станции и взяли в плен ее сотрудников.

Оккупанты РФ оборудовали на ЗАЭС свои огневые позиции и обстреливают оттуда города Украины. В Энергоатоме сообщали, что в машинном зале первого энергоблока станции размещено не менее 14 единиц тяжелой военной техники захватчиков. Там же россияне складируют боекомплект, оружие и взрывчатку.

Осенью прошлого года появилась информация, согласно которой российские войска могут убраться с территории Запорожской АЭС. Однако в Кремле заявили, что будут и дальше незаконно удерживать украинский атомный объект.

Смотрите видео ТСН - армия Украины сорвала наступление войск РФ и готовится к контрнаступлению

Контрнаступление ВСУ: