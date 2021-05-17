Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе со стороны России для ЕС.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия является угрозой для Европы. В том числе, из-за наращивания войск возле украинской границы.
По его словам, РФ представляет угрозу для европейских стран в энергетической сфере, а также из-за ситуации на границе с Украиной.
"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода Северный поток-2", - заявил Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
Стоит отметить, что Энтони Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергей Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.
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Как сообщили в Госдепе, Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода Северный поток-2.
Визит Энтони Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжал в Украину с визитом 6 мая. Глава Госдепа провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также с украинскими политиками, чиновниковами и общественными деятелями.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с Блинкеном президент Зеленский передал американской стороне новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе.
- Кроме того, по словам Кулебы, США визитом Блинкена подтвердили, что в Вашингтоне полностью поддерживают Крымскую платформу и призывают другие государства принять участие в переговорах по деоккупации полуострова.