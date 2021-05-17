Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы

Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для ЕС / Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен считает, что Россия является угрозой для Европы. В том числе, из-за наращивания войск возле украинской границы.

По его словам, РФ представляет угрозу для европейских стран в энергетической сфере, а также из-за ситуации на границе с Украиной.

"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода Северный поток-2", - заявил Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Стоит отметить, что Энтони Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергей Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.

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Как сообщили в Госдепе, Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода Северный поток-2.

Визит Энтони Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред: